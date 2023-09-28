Şeytanın aklına gelmez! Habur'da piknik tüpünün içinden kaçak telefonlar çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde muhtelif marka 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tır şüpheli görülerek takip altına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇDA DETAYLI FİZİKİ ARAMALAR YAPILDI

X-ray taraması gerçekleştirilen tırın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi. Araç arama hangarında alınarak detaylı fiziki arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde tırın dorsesinin direk boşluklarında, yemek dolabının alt boşluğunda ve piknik tüpünün içerisine gizlenmiş yeni ve çok sayıda muhtelif marka cep telefonu tespit edildi. Kaçak cep telefonların sarsılmadan kaynaklı zarar görmesini engellemek amacı ile gizlenen yerlere dolu sigara paketleri ile tampon oluşturulduğu gözlemlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 177 bin lira değerinde toplam 131 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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