Pendik’te akıl almaz kaza! Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlerde asılı kaldı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yapan tır bariyerlerde asılı kaldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Uyanık yönetimindeki 34 CHG 340 plakalı ağır taşımacılıkta kullanılan Lowbed türü tır, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Virajı alamayarak kaza yapan tırın büyük kısmı bariyer ile duvar arasında asılı kaldı. Kaza sonrası yaralanan olmazken olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken, araçların geçişi tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yaşanılan kaza sebebiyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken ekiplerin kazayla ilgili çalışması sürüyor.
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KAYNAK: İHA