Valilik açıkladı, gizli fuhuş yapanlara idari para cezası verilecek!

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Şırnak merkez ve ilçelerinde izinsiz fuhuş yapanlara idari para cezası verileceği açıklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu aylık toplantısında Şırnak merkez ve ilçelerinde, son zamanlarda artan fuhuş olaylarına dikkat çekilerek, fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele çerçevesinde yakalanan şahıslara 2 bin 600 TL ile 10 bin 500 TL arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gizli olarak denetimsiz fuhuş yapan bay, bayan, transseksüel, travesti benzeri kişilerin, fert ve toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturmakta oldukları, sayılarının giderek artması konusunda yaşanan sıkıntılar ve çözümler için alınması gereken önlemler. Genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele tüzüğünde belirtilen hükümlerin, aleni veya gizli olarak serbest çalışan bay, bayan, transseksüel, travesti, lezbiyen ve benzeri kişilere uygulanmasına, UHK 282. Maddesi " Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 2 bin 610 TL'den 10 bin 531 TL'ye kadar idari para cezası verilir" hükmü gereğince idari para cezalarında her yıl belirlenen güncellemeler dikkate alınarak bu limitler arasındaki ceza miktarının ne olacağı hususunun zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonunca takdir edilerek 5326 sayılı Kabahatler Kanunu genel hükümleri uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Baba kızın bindiği motosiklet otomobille çarpıştı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün

Sanayi esnafının yüzü güldü: "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı"

Tartıştığı anne ve babasını gözünü kırpmadan bıçakladı!

İnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardı

Pendik’te akıl almaz kaza! Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlerde asılı kaldı

Haberin Devamı

Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladı

Mekke'de korkutan görüntü! Şimşekler geceyi birden aydınlandı, görenler telefona sarıldı!

Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!

İklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladı

Şeytanın aklına gelmez! Habur'da piknik tüpünün içinden kaçak telefonlar çıktı

Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!

4 bin FETÖ'cü deşifre olmuştu, gazeteci Mahmut Övür açıkladı! İşte FETÖ'cü 'Garsonun' sırrı

Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir: "Bel ağrısı ciddiye alınmazsa felce götürebilir"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti