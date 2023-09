Sanayi esnafının yüzü güldü: "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı"

Türkiye'de artan araç fiyatları, ülke genelinde sanayi esnafını hareketlendirdi. Araç piyasasında artan fiyatlar nedeniyle kimsenin elindeki arabasını satmak istemediğini ve herkesin aracını tamir ettirip kullandığını belirten Aydınlı tamircilerden Evren Özkan, "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı. Tamircilik yeniden gözde meslek haline geldi" dedi.

Bayilerde sıfır otomobil bulamayan vatandaşların ikinci el araçlara yönelmek zorunda kaldığını ve pek çok kişinin de yenisini alamadığı için elindeki araçları tamir ettirip kullandığını belirten Aydın 2. Sanayi Sitesi'nin tamircilerinden Evren Özkan, uzun ömürlü ve sağlıklı bir araç kullanmak için sürücülere "araç bakımlarını aksatmayın" uyarısında bulundu.

"Değeri artan araçlar yeniden kıymete bindi"

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de araçların değerinin arttığını belirten Özkan, "Eskiden aracı bir şey olduğunda herkesin yenisini alma ümidi vardı. Şimdi paran olsa bile hemen yeni araç alamıyorsun. Herkes elindeki ile idare etmek zorunda kaldığı için arabasını eskisinden daha çok önemsemeye başladı. Bu nedenle sanayide işler ciddi oranda arttı" dedi.

"Araç kullanımı hiçbir zaman düşmüyor"

Gerek akaryakıt gerekse parça, tamir-bakım maliyetleri artmasına rağmen araç kullanımın hiçbir zaman düşmediği gibi her geçen gün arttığını belirten Evren Özkan, "Her ne kadar fiyatlar düşse de araç kullanımı hayatı kolaylaştırdığı gibi bilinçli kullananlar için önemli bir vakit ve nakit kazancı sağlıyor. Bugün evinden tarlasına eski usul ile 2 saatte ulaşan bir çiftçi bu süreyi 10-15 dakikaya düşürdüğü gibi ürünlerin tarladan depoya nakliyesi de oldukça kolaylaştı. Yani sağladığı avantaj ve vesile olduğu gelir nedeniyle şartlar ne olursa olsun kimse araç kullanımından vazgeçmiyor. Bu nedenle sanayide de hareketlilik her geçen gün artıyor" diye konuştu.

