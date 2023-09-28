Baba kızın bindiği motosiklet otomobille çarpıştı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kızı yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; deniz istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan E.Ş. idaresindeki 07 UU 456 plakalı motosiklet, çarşı istikametinden deniz istikametine gelerek Fidanlık Caddesi Kavşağından çarşı yönüne U dönüşü yapan E.U. idaresindeki 07 GBC 87 plakalı otomobile çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan kızı S.Ş. yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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KAYNAK: İHA