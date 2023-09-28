Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seymen Kışlası'nda incelemelerde bulunarak, Başiskele Seymen Kışlası'nın millet bahçesine dönüştürülme çalışmasını başlattı.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Seymen Kışlası'nın millet bahçesine dönüştürülme çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seymen Kışlası'nda incelemelerde bulundu. Büyükakın'a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da eşlik etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Vatandaşlara doğa ile iç içe mekanlar oluşturduklarını söyleyen Büyükakın, "120 bin metrekarelik alanda doğayla iç içe huzurlu bir mola vererek sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenler için harika bir mekan kuruyoruz. Bu alan 2 bin 88 metrekare olacak. Futbol sahamız, tenis kortumuz, basketbol ve voleybol sahalarımız, bisiklet parkımızdan çim tepeye kadar birçok alanı da planladık. 517 araçlık otoparkın da yer alacağı millet bahçemizde, piknik alanları bitki sergi alanı da yer alacak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Bin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdiBin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdi

Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!

İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde kadınlar saç saça kavga etti!İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde kadınlar saç saça kavga etti!

Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulacak seçim öncesi ve sonrası A ve B planını açıkladıAbdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulacak seçim öncesi ve sonrası A ve B planını açıkladı

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü ve zabıt katibi tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü ve zabıt katibi tutuklandı

Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli olduAtatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu

Valilik açıkladı, gizli fuhuş yapanlara idari para cezası verilecek!Valilik açıkladı, gizli fuhuş yapanlara idari para cezası verilecek!

Baba kızın bindiği motosiklet otomobille çarpıştı!Baba kızın bindiği motosiklet otomobille çarpıştı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün

Sanayi esnafının yüzü güldü: "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı"Sanayi esnafının yüzü güldü: "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı"

Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı anne ve babasını gözünü kırpmadan bıçakladı!Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı anne ve babasını gözünü kırpmadan bıçakladı!

İnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardıİnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardı

Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!

Pendik’te akıl almaz kaza! Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlerde asılı kaldıPendik’te akıl almaz kaza! Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlerde asılı kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladıKültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladı

Mekke'de korkutan görüntü! Şimşekler geceyi birden aydınlandı, görenler telefona sarıldı!Mekke'de korkutan görüntü! Şimşekler geceyi birden aydınlandı, görenler telefona sarıldı!

Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!

İklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladıİklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şirinevler'de doğalgaz patlaması! Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Şirinevler'de doğalgaz patlaması! Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Skandal bir şekilde camide masa kurarak içki içmiş göz altına alınmıştı, istenen ceza belli oldu!
Skandal bir şekilde camide masa kurarak içki içmiş göz altına alınmıştı, istenen ceza belli oldu!
Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!
Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!
İklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladı
İklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladı
Son Haberler
Şırnak’ta terörün arındırıldığı yerler fıstık bahçeleriyle yeniden hayat buluyor
Şırnak’ta terörün arındırıldığı yerler fıstık bahçeleriyle yeniden hayat buluyor
Depremzede başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre 89 bin 571 lira para cezası
Depremzede başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre 89 bin 571 lira para cezası
Pakistan kırmızı göz salgınıyla mücadele ediyor
Pakistan kırmızı göz salgınıyla mücadele ediyor
Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı
Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.
6. Türkiye-İran "Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği'nin toplantısını Yüksekova'da gerçekleştirildi.
Çok Okunanlar
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün
Skandal bir şekilde camide masa kurarak içki içmiş göz altına alınmıştı, istenen ceza belli oldu!
Skandal bir şekilde camide masa kurarak içki içmiş göz altına alınmıştı, istenen ceza belli oldu!
Şanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştü
Şanlıurfa'da seyir halindeki su yüklü tır asfaltın aniden yarılması ile yolun içine düştü
İnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardı
İnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardı
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!
Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım