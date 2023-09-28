Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Seymen Kışlası'nın millet bahçesine dönüştürülme çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seymen Kışlası'nda incelemelerde bulundu. Büyükakın'a Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık da eşlik etti.

Vatandaşlara doğa ile iç içe mekanlar oluşturduklarını söyleyen Büyükakın, "120 bin metrekarelik alanda doğayla iç içe huzurlu bir mola vererek sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenler için harika bir mekan kuruyoruz. Bu alan 2 bin 88 metrekare olacak. Futbol sahamız, tenis kortumuz, basketbol ve voleybol sahalarımız, bisiklet parkımızdan çim tepeye kadar birçok alanı da planladık. 517 araçlık otoparkın da yer alacağı millet bahçemizde, piknik alanları bitki sergi alanı da yer alacak" dedi.

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