Bin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdi

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Yukarı Canbaz köyünde Gencay Koçak, Kurtkale bölgesinin tescilli meyvesi cancuru köyünde yetiştirmeyi başardı.

Çıldır ilçesinin Kür Nehri kıyısında ve çevresinde mikroklima özelliğe sahip çukur da kalan köylerinde yetişen Cancur (Yabani Erik) artık Çıldır Ovasında yer alan köylerde de yetişmeye başladı.

Çıldır Yukarıcanbaz Köyü'nde tarım, hayvancılık ve arıcılık ile uğraşan Gencay Koçak evinin bahçesine ektiği Cancur ağaçlarından verim almayı başardı.

Ektiği cancur ağaçlarının meyve vermesi hakkında açıklamalarda bulunan Gencay Koçak "Bölgemizde büyük bir ön yargı var. İlçemizin en önemli meyvelerinden biri olan Cancur'un sadece dere köylerinde yetişebildiği başka köylerde olmayacağı gibi bir fikir var. Bende köyümüzde her şeyin emek verildiğinde yetişeceğini düşünen biri olarak almış olduğum cancur ağaçlarını evimin bahçesine diktim. İki yıldan fazladır ağaçlardan oldukça verimli bir hasat yapıyorum. Bunun yanı sıra elma ağaçları da ektim onlardan da büyük verim alıyorum. Buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum bizim bölgemiz çok verimli bir toprağa sahip yeter ki emek verip çalışalım o zaman olmaz denilen birçok şeyin olduğunu göreceğiz. Bundan sonra cancur yetişen köyler sayılırken Yukarıcanbaz'ı da unutmamanızı tavsiye ediyorum."

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