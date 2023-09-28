Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde prizde unutulan ütüden çıkan yangın evi tıza sürede küle çevirdi, faciada can kaybı olmaması tek teselli oldu.

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Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde prizde unutulan ütü yangını evi küle çevirdi, faciada can kaybı olmaması tek teselli oldu.

Yangın, ilçenin Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.'ye ait evde prizde unutulan ütüden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!

Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

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KAYNAK: İHA

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