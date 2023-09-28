Pakistan kırmızı göz salgınıyla mücadele ediyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.

Pakistan'ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi. Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği öğrenildi. Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.

Pencap Sağlık Müdürlüğü tarafından salı günü yayımlanan raporda, 1 hafta içinde 40 bin vakanın, eylül ayında ise 86 bin 133 vakanın bildirildiği kaydedildi.

Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur kenti 16 bin 744 vakayla hastalığın en çok görüldüğü kent olurken, Faysalabad'da 10 bin 22, Lahor'da 7 bin 538, Dera Gazi Han'da 3 bin 998, Gujranwala'da 3 bin 834, Multan'da 3 bin 311, Sheikhpura'da 3 bin 27, Layyah'da 2 bin 223, Norowal'da 2 bin 843, Sialkot'ta 2 bin 646, Muzaffargarh'da 2 bin 97, Kasur'da 2 bin 424, Khanewal kentinde ise 2 bin 66 vaka görüldü.

Haberin Devamı

Sakarya’da yürekleri ısıtan görüntü: Yolda su satan yaşlı amcanın tüm sularını aldı, borcu kadar ödeme yaptı

Şirinevler'de doğalgaz patlaması! Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Skandal bir şekilde camide masa kurarak içki içmiş göz altına alınmıştı, istenen ceza belli oldu!

Malatya’da durdurulan arabada çok sayıda kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı, Seymen Kışlası millet bahçesi oluyor

Bin 900 rakımlı yüksek köyde tescilli meyve Cancur yetiştirdi

Prizde unutulan ütü evi küle çevirdi!

İstanbul'da seyir halindeki bir İETT otobüsünde kadınlar saç saça kavga etti!

Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok konuşulacak seçim öncesi ve sonrası A ve B planını açıkladı

Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! FETÖ operasyonunda eski emniyet müdürü ve zabıt katibi tutuklandı

Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu

Valilik açıkladı, gizli fuhuş yapanlara idari para cezası verilecek!

Baba kızın bindiği motosiklet otomobille çarpıştı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde oy kullanacaklar dikkat! Adres değişikliği için 1 Ekim Tarihi son gün

Sanayi esnafının yüzü güldü: "Sıfır otomobil piyasasında yaşanan daralma ile sanayide işler yoğunlaştı"

Böyle evlat olmaz olsun! Tartıştığı anne ve babasını gözünü kırpmadan bıçakladı!

İnternette tanıştığı kadın inanılması zor öyle entrikalar çevirdi ki, söylediklerini tek tek yaptı hayatı karardı

Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!

Pendik’te akıl almaz kaza! Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, bariyerlerde asılı kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı FETÖ terör örgütü propagandası yapıyor diyerek Altın Portakal film festivalinden çekildiğini açıkladı

Mekke'de korkutan görüntü! Şimşekler geceyi birden aydınlandı, görenler telefona sarıldı!

Altını olanlar dikkat! Ekonomist Barış Soydan gram altının uçacağı tarihi açıkladı!

İklim krizi ile yeni örümcek türleri ortaya çıktı! "Loblu örümcek" bazı illerde görülmeye başladı

Şeytanın aklına gelmez! Habur'da piknik tüpünün içinden kaçak telefonlar çıktı

Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!