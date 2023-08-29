Polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Altınlarını bozdurup dolandırıcıya kaptıracaktı!

Kırıkkale'de telefonla kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının banka hesabına para göndermek için altınlarını bozdurmaya çalışan yaşlı kadın, polis ekiplerinin sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale il merkezi Çullu Mahallesi'nde ikamet eden Şerife Ü., telefonda kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının banka hesabına para göndermek için gittiği kuyumcuda altınlarını bozdurmak istedi. Dolandırıcılık ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise yaşlı kadını bulmak için çarşıdaki banka ve kuyumcuları tek tek dolaştı.

Polis ekipleri, yaşlı kadını, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 3'er adet bilezik ve tam altınını bozdurmaya çalışırken buldu. Polisin erken müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtarılan yaşlı kadın, ifadesinin alınması üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan yaşlı kadın, ekip aracıyla evine bırakıldı. Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcının yakalanması için de arama çalışması başlatıldı.

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