Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo ve Sibel'in romantik anları gösterilirken Ramo'nun ekibiyle bir eve yaptığı baskın anı ise heyecanı arttırıyor. Mahir, Cihangir'i yenmek için Ramo ile anlaşmaya varmak isterken Cihangir ise Ramo'yu öldürmenin planlarını yapıyor.