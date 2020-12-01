  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?

Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramo ve Sibel'in romantik anları gösterilirken Ramo'nun ekibiyle bir eve yaptığı baskın anı ise heyecanı arttırıyor. Mahir, Cihangir'i yenmek için Ramo ile anlaşmaya varmak isterken Cihangir ise Ramo'yu öldürmenin planlarını yapıyor.

SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMO DİZİSİNİN KONUSU

Ramo dizisi hazırlıkları devam ederken dizinin ismi duyulunca ilk merak edilen şey konusu oluyor elbette. Ramo dizisinin konusu nedir? Ramo dizisi konusu henüz açıklanmadı. Oyuncular netleşmeye başlayınca konuda sosyal medya da paylaşılacaktır. Şimdilik tahminimiz üzerine Ramo dizisi başrol oyuncusu Ramazan karakterinin etrafında şekillenecek? Ramo karakteri nasıl biri olacak? Kabadayı mı, mahallenin sevilen iyi yürekli insanı mı?

Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım (Ramo)

Esra Bilgiç – (Sibel)

Olgun Şimşek – (Cihangir)

İlker Aksum – (Hasan)

Yiğit Özşener – (Yavuz)

İdil Fırat – (Fidan)

Devrim Özkan – (Nehir)

Mustafa Yıldıran – (Doğu)

Pelin Körmükçü – (Ahsen)

Efsane Odağ – (Afet)

Sacide Taşaner - (Sebahat)

Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan savaş için geri dönüyor!Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan savaş için geri dönüyor!

Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, Yılmaz'a geri dönüyor!Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, Yılmaz'a geri dönüyor!

Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!

Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?

 

01 Aralık 2020 Salı 09:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?
Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo, Mahir ile anlaşacak mı?
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan savaş için geri dönüyor!
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan savaş için geri dönüyor!
Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, Yılmaz'a geri dönüyor!
Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Züleyha, Yılmaz'a geri dönüyor!
Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!
Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serkan, Eda'yı istemeye gidiyor!
Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?
Çukur 4. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Cumali ölecek mi?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 174. Bölüm fragmanı yayınlandı | Hızır ve Bahar evlilik yolunda!
Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?
Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşkta kim kazanacak?
Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?
Alev Alev 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ömer, İskender'den nasıl hesap soracak?
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?
Mucize Doktor 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Vefa'nın çözümü işe yarayacak mı?
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!