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Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?

Herkes ilgiyle izleyeceği Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda kocasının atkısının üzerinde sarı uzun saç teli gören Asya'nın kocasının kendisini aldattığı yönünde kuşkuları artıyor. Şüphelerinin ardından kocasının cep telefonuna bakan Asya'nın mutlu dünyası başına yıkılıyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

  • Cansu Dere, Asya Arslan
  • Caner Cindoruk, Volkan Arslan
  • Melis Sezen, Derin Güçlü
  • Eren Vurdem, Mert Gelik
  • Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
  • Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
  • Nazlı Bulum, Nil Tetik
  • Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
  • Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
  • Alp Akar, Ali Arslan

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06 Ekim 2020 Salı 15:54
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