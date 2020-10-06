Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?
Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
SADAKATSİZ KONUSU
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
SADAKATSİZ OYUNCULARI
- Cansu Dere, Asya Arslan
- Caner Cindoruk, Volkan Arslan
- Melis Sezen, Derin Güçlü
- Eren Vurdem, Mert Gelik
- Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
- Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
- Nazlı Bulum, Nil Tetik
- Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
- Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
- Alp Akar, Ali Arslan
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