Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Asya ne yapacak?

Herkes ilgiyle izleyeceği Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda kocasının atkısının üzerinde sarı uzun saç teli gören Asya'nın kocasının kendisini aldattığı yönünde kuşkuları artıyor. Şüphelerinin ardından kocasının cep telefonuna bakan Asya'nın mutlu dünyası başına yıkılıyor.

Kanal D heyecanla beklenen dizisi olan Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

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