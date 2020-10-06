Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek ölüyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare, Sancar'ı kızıyla ilgilenmemekle suçluyor. Melek'i yatakta hareketsiz olarak gören Sancer ve Nare şok geçirirken Melek, Sancer'in kucağında hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor.