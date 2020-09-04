Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'ı affedebilecek mi?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Eda'ya ulaşamadığı için herkese onu soran Serkan en sonunda Eda'nın karşısına çıkar. Serkan'ı bir anda karşısında gören Eda ise acaba onu affedecek midir?