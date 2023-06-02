Sıfır atık projesi fayda sağlıyor: Atık kağıtlar 5 ayda 2 bin 500 ağacın kesilmesi önlendi

Haliliye Belediyesinin hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesiyle toplandığı atık kağıtlar sayesinde son 5 ayda yaklaşık 2 bin 500 ağacın kesilmesi, atık yağlarla ise 500 milyon metreküp suyun kirlenmesi önlendi.

SIFIR ATIK PROJESİYLE MARKET KURDULAR

Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Sıfır Atık Marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor. Bu çerçevede Devteşti Mahallesinde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesinde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesine kurulan Sıfır Atık Market ile vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek, karşılığında puan sistemiyle temizlik ürünlerini alıyor.

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GERİ DÖNÜŞÜM İLE İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR

Proje çerçevesinde her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, metal ve atık yağlar Atık Dönüşüm Merkezleri ile geri dönüşüme kazandırılıyor. Son 5 ay içerisinde vatandaşların Sıfır Atık Marketlere götürdükleri ve geri dönüşüm materyallerinden toplanan kağıt atıklar ile 2 bin 500 ağacın kesilmesi önlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve evlerindeki atıkları götürdükleri bu marketler ve materyallerden toplanan atık yağlarla ise toplam 500 milyon metreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

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Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından daha temiz bir çevre için yürütülen hummalı çalışmalar ise periyodik olarak devam ediyor.

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