Elazığ'da ilginç olay! Yol yarıldı, araç içerisine düştü

Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın önünden geçen belediye aracı bir anda çöken çukura düşerek yan yattı. Ekipler yolun tadilatı için çalışma başlattı.

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Elazığ'da ilginç olay! Yol yarıldı, araç içerisine düştü

Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın önündeki yol çöktü. Temizlik aracı çukura düşerek yan yatarken, ekipler yolun tadilatı için çalışma başlattı.

YOLDAN GEÇEN BELEDİYE ARACI ÇÖKEN YOLUN İÇİNE DÜŞÜP YAN YATTI

Edinilen bilgiye göre, olay merkez İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BNV 574 plakalı temizlik aracı, ağır hasarlı binanın önünden geçtiği sırada çökme meydana geldi. Çöküntünün içerisine düşen araç yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatarak çalışma başlattı.

Elazığ'da ilginç olay! Yol yarıldı, araç içerisine düştü

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KAYNAK: İHA

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