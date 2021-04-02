Sinop Gerze Nüfusu 2020 - 2021 |  Gerze İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sinop Gerze Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sinop Gerze nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sinop Gerze Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gerze ilçesinin bağlı bulunduğu Sinop ilinde 216 bin 460 kişi yaşamaktadır. Sinop ili 5,718 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 487 (km²) si Gerze ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sinop Gerze nüfusu 26 bin 191 kişidir.

Sinop Toplam Nüfusu Kaçtır?

216460 kişidir.

Gerze İlçe Nüfusu Kaçtır?

26191 kişidir.

Gerze Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8586 kişidir.

Sinop Gerze Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 33,5 olarak gerçekleşmiştir.

Gerze İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,19754 Enlem : 35,19754

Gerze İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sinop iline bağlı bulunan Gerze ilçesinin telefon alan kodu 0 368 şeklinde başlamaktadır.

Gerze ilçesinin bağlı olduğu Sinop İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gerze ilçesinin bağlı olduğu il olan Sinop ilinin plaka kodu 57 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020