Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen 8 PKK’lı teröristin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr
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