Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.

Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/427TquRaqr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021

MSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü

Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi: 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Hatip Kılıç kimdir? | Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç öldürüldü mü?

Son dakika | Bakanlık açıkladı! 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi