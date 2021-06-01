2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler açılacak mı?Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildiMeltem Yılmazkaya'nın acı kaybı: Babasını kaybetti!Lunaparklar açık mı, açıldı mı 2021? Tematik parklar açık mı? Lunaparklar çalışma saatleri 2021Aşk Mantık İntikam konusu nedir? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimlerdir?Maske takma zorunluluğu ne zaman bitiyor, kalkacak? Maskeler ne zaman çıkacak 2021 ?Esnafın mesai mutluluğu! İşletmeler müşterilerini kabul etmeye başladıİdari izinler devam ediyor mu? | 10 yaş altı çocuğu olanlar, gebeler için idari izin 1 HaziranSON DAKİKA! Sağlık Bakanı Koca tarih verdi: Maskeleri ne zaman atıyoruz?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen 8 PKK’lı teröristin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika | Hava Kuvvetleri'nden nokta atışı: Avaşin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir ediyor, teröristlere kaçacak delik bırakmıyoruz.
Avaşin bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

 

 

{TITLE_STRIP}MSB açıkladı: Komandolar, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristi öldürdü

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişimi: 1 terörist etkisiz hale getirildi!

{TITLE_STRIP}Hatip Kılıç kimdir? | Şervan Eğit Muş kod adlı terörist Hatip Kılıç öldürüldü mü?

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakanlık açıkladı! 1 milyon TL ödül ile aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT