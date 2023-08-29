Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu."
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KAYNAK: İHA