Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu."

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu."

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

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KAYNAK: İHA

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