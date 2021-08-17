Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den Türkiye açıklaması: Türkiye bizim için kardeş ülkedir

Afganistan'da Diyubendi İslamcı hareketi ve askeri organizasyonu olan Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından çok sayıda Afgan, kara yoluyla veyahut hava yoluyla ülkeden kaçmaya çalışıyor. Özellikle uluslararası statüsü bulunan Kabil Havalimanına gelen uçaklara binmeye çalışarak ülkelerinden kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri şaşkınlık yaratırken Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber yayınına katılarak açıklamalarda bulundu.

"KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORUZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada," Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz." dedi.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ"

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkilere değinen Suhail Shaheen," Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Her hangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." diye konuştu.

ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARI

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen çocuk kaçırma iddialarının doğru olmadığını dile getirerek, "Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın." ifadelerini kullandı.

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