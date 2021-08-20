Taliban'ın Sözcüsü Suheyl Şahin'den çarpıcı açıklama: Tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var

Tüm dünyanın son günlerde en çok konuştuğu ülke Afganistan oldu. ABD'nin ülkeden çekilme kararı almasının ardından Taliban güçleri ilerleyişini hızlandırarak ülke yönetimini ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındı. Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle birçok Afgan, Taliban zulmünden kaçmak için Türkiye ve diğer ülkelere kaçmaya çalışıyor. Afganistan'da demokrasinin olmayacağını ifade eden Taliban'ın Sözcüsü Suheyl Şahin, Türkiye Gazetesi'nden Yıldız Bilgen'in sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE’NİN AFGANİSTAN İLE OLAN BAĞI HİÇBİR ÜLKE İLE KIYASLANAMAZ"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bilgen'in "Taliban olarak, Rusya, İran, Çin gibi birçok ülkeye gittiniz, görüşmeler yürüttünüz. Ancak Türkiye ile daha mesafeli bir görüntü çizdiniz. Bu durumun arka planında hangi gerekçe ya da strateji var?" sorusuna Suheyl Şahin şu yanıtı verdi:

"Taliban olarak bilinenin zıddına Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduk. Türkiye bizim için çok önemli bir aktör ve hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslam ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Diğer yandan Türkiye’nin Afganistan ile olan bağı hiçbir ülke ile kıyaslanamaz."

"TÜRK KARDEŞLERİMİZİN ETKİN ROL OYNAMASI EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

"Afganistan İslam Emîrliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye’nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. " diyen Suheyl Şahin," Afganistan’ın zengin yer altı zenginlikleri var. Ancak bunları işleyecek gücümüz yok. İşgal ve yağmacı yöneticiler yüzünden tüm altyapımız çöktü. Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat ve enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. İç dengelerin tam olarak şekillenmesinin hemen ardından bu konularda Türk kardeşlerimizin etkin rol oynaması en büyük beklentimiz." ifadelerini kullandı.

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