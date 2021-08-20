Taliban gerçek yüzünü gösterdi! İşkence ederek öldürdüler! Polis şefini kurşuna dizdiler

Afganistan'da yönetimi devralan Taliban'ın sözcüsü tüm dünyaya ılımlı mesajlar vermişti. Ancak Taliban'ın verilen mesajların aksi davranışlarda bulunduğu ortaya çıkmaya başladı. Daily Mail'de yer alana habere göre Taliban üyeleri Malistan ilçesine bağlı Mundarakht köyünde 4-6 Temmuz tarihleri ​​arasında vahşete imza attı. Kendi eşarbıyla boğulan ve kol kasları kesilen bir kişi de dahil olmak üzere altı kişi vurularak, üç kişi de işkence edilerek öldürüldü.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Ayrıca Taliban üyeleri bir polis şefini ise idam etti. Sosyal medyada yer alan videolarda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin gözlerinin bağlı ve ellerinin kelepçeli şekilde diz çökmüş olduğu görüldü. Söz konusu olayda Achakzai'nin adeta kurşun yağmuruna tutulduğu görülüyor.

TALİBAN'A KARŞI SAVAŞIYORDU

Ayrıca General Achakzai, 60'lı yaşlarında olduğu ve Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda savaştığı biliniyor.

EDİTÖRÜN AİLESİNDEN BİR KİŞİ VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Taliban üyeleri Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de görevli bir editörün ailesinden birini vurarak öldürdü.

NE OLMUŞTU?

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

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