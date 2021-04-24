Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Whatsapp'tan şirket çalışanlarıyla konuşmuş

Türkiye'de binlerce vatandaşı dolandıran ve Arnavutluk'un Tiran şehrine gittiği belirlenene kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılırken Arnavutluk'tan iadesi istendi. Özer'in Türkiye'deki hesaplarında bulunan 31 milyon lira tutarındaki parasına da el konulurken yurt dışına çıkış sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

KİMSEYE HABER VERMEDEN GİTTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre Faruk Fatih Özer kimseye haber vermeden salı günü İstanbul Havalimanı’ndan uçağa binerek Arnavutluk Tiran'a gitti. Thodex kullanıcıları sosyal medyadan dolandırıldıklarına dair mesajlar paylaşmaya başlayınca ağabey Güven Özer ise son dakikaya kadar evinde bekledi.

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kardeşi için “Bizi de vurup gitti” dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle “Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.

ABİSİ, EŞİ VE ÇOCUĞUNU ALIP KALDIĞI SİTEDEN AYRILMIŞ

Polis ekipleri Güven Özer ve ailesinin yaşadığı Kurtköy’deki adreslere düzenlediği baskında kimseyi bulamadı. Güven Özer’in, Kurtköy’deki Beyazevler Sitesi’nde bulunan evi 2 yıl önce kiraladığını anlatan site bekçisi Ali Nakay, Özer'i en son salı günü gördüğünü ifade ederek," Akşam saatinde siyah takım elbiseli bir kişi geldi. Bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldılar. Ondan sonra görmedim. Eşi ve iki çocuğunu alıp buradan ayrılmış. Sabah erken saatte gelen polis ekipleri de evde kimseyi bulamadı” dedi.

Faruk Fatih Özer'in babası da Zülküf Özer, oğlunun dolandırıcılık yaptığına inanmadığını, tanıyan kimsenin de ihtimal vermediğini söyledi.

BABA ÖZER: BÖYLE BİR ŞEYE İHTİMAL VERMİYORUM

Baba Özer olan biteni televizyonlardan öğrendiğini belirterek oğlu Faruk Fatih Özer ile görüşmediğini belirterek," Beni aramadı. Ben böyle bir şeye hiç ihtimal vermiyorum, tanıyanlar da vermiyor. Pazar günü iftar için geldi, birlikte iftar yaptık. Biraz durgundu. Ufak tefek sorunları olduğunu söyledi. ‘Dua edin’ dedi. ‘Bir tane ortak bulabilirim’ diye konuştu.

"BİZE GİDECEĞİNİ SÖYLEMEDİ"

Oğlu'nun kendileriyle yaşadığını dile getiren Özer," Bize gideceğini falan söylemedi. Eşyasını da toplamadı. Pandemi süresinde evde yaşlılarımız olduğu için eve pek gelmezdi. Maslak’taki evde kalıyordu.” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARLA WHATSAPP'TAN KONUŞTU

Öte yandan Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıktıktan sonra ise Whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Özer'in mesajlarında “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dediği öne sürüldü. Daha sonra ise Özer'den gelen mesajlar kesildi.

ABİSİ TELEFONDA AĞLADI

Öte yandan Thodex mağdurlarından olan Caner Şen polis operasyonu yapıldığı sırada ağabey Güven Özer’i telefonla aradı. Caner Şen, “Güven’i görüntülü aradım. Telefonu açtı. Beni görünce ağlamaya başladı. ‘Her şey düzelecek merak etmeyin’ dedi. Sonra telefonu kapattı” diye konuştu.

KALDIĞI OTELE BASKIN YAPILDI

Habertürk TV Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in aktardıklarına göre Faruk Fatih Özer'in kaldığı otele operasyon yapıldı ancak kaçtı. Havalanından hangi arabayı kiraladığı ve plakasının tespit edildiğini ifade eden Çetin, plakaya bakılarak Arnavutluk'un hangi bölgede olduğuna dair aramalar sürdüğünü belirtti.

Son bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk sınırları içerisine çıkmadığı ve Tiran bölgesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Bölge Gündem, Hürriyet, Habertürk.

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