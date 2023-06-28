Türkiye'nin en yüksek yerinde vatan nöbeti! Ülkenin huzur ve güvenliği için!

Düztepe Üs Bölgesi: Sınır Güvenliğinde Stratejik Bir Konum

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi, terörle mücadele ve sınır güvenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleri, sınır güvenliğini sağlama, terörist faaliyetleri engelleme ve bölgedeki halkın huzurunu koruma amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

Zorlu Coğrafyada Görev Yapma Mücadelesi

Coğrafi şartların zorlu olduğu Düztepe Üs Bölgesi, güvenlik güçleri için büyük bir meydan okumadır. Dağlık ve engebeli arazide görev yapmak, sıcak ve soğuk hava koşullarıyla baş etmek, güvenlik güçlerinin dayanıklılık, cesaret ve profesyonellik gerektiren bir görevidir.

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Yüksekova'nın En Yüksek Noktası: Düztepe Üs Bölgesi

Düztepe Üs Bölgesi, İkiyaka Dağları'na inşa edilmiş olup görünümüyle kartal yuvasını andırmaktadır. 3 bin 450 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olan Düztepe, stratejik konumuyla ön plana çıkmaktadır.

Zorlu Lojistik ve İkmal Şartları

Bu zorlu coğrafyada, kara yollarının kış aylarında kapanması ve havayla ulaşımın sınırlı olması nedeniyle üs bölgesi, askerlerin ve ihtiyaç malzemelerinin aylarca ikmal almadan idare edilebildiği bir yapıya sahiptir. Teknoloji ve Yeraltı Tünelleriyle Ulaşım

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Üs bölgesinde yerli ve milli silahlarla donatılan güvenlik güçleri, yer altı tünellerini kullanarak ana bina ve kuleler arasında ulaşımı sağlamaktadır.

Görevdeki Azim ve Özveri

Bölgedeki metrelerce karın bulunduğu iklim şartlarında, jandarma komando ve güvenlik korucuları, terör faaliyetlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için gece gündüz nöbet tutmaktadır.

Vatan Savunmasında Önemli Bir Rol

Düztepe Üs Bölgesi, terörle mücadelenin merkezi konumunda olup, güvenlik güçlerinin buradaki görevi büyük bir öneme sahiptir. Görevlerini yerine getirirken zorlu şartlara meydan okuyan güvenlik güçleri, vatan savunmasını en üst seviyede sürdürmekte ve milletin duasıyla hareket etmektedir. Düztepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçleri, devletin sağladığı yerli ve milli teknolojik imkanlarla teröristlerin etkisiz hale gelmesi için azimle çalışmaktadır.

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