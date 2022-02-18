Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'dan Rusya - Ukrayna krizi için çarpıcı açıklama: Barışı sağlayabilecek yegane ülke Türkiye

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim devam ederken dünya iki ülke arasında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Özellikle iki ülke arasındaki sorunun çözümü için Türkiye arabulucu olarak barışı sağlama konusunda isteğini belli ederken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaşanan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinin NATO'ya üyelik konusunda geri adım atmayacağını belirterek," Haziran ayında NATO zirvesi sırasında Ukrayna ve Gürcistan’nın NATO'ya girmesi ile ilgili karar bölgedeki güvenlik tehditlerine en güzel cevap olurdu. Bu karar alınmadığı sürece Rusya tarafından gelen tehdit her zaman olacak." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLARI DÜZEYİNDE ÇOK İYİ İLİŞKİLER VAR"

Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk konusuna değinen Vasyl Bodnar," Şu an barışı sağlayabilecek yegane ülke Türkiye. Cumhurbaşkanları düzeyinde çok iyi ilişkiler var. Türkiye’nin her iki ülkeyle teması güçlü. İstanbul’da toplanacak bir zirveye biz ön yargısız evet diyoruz.” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE DİNAMİZM İSTEĞİ

İki ülke arasındaki turizme değinen Vasyl Bodnar, bu konuma dinamizmin sağlanması gerektiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 milyon turist düzeyine ulaşmak bizim için 8-10 yılımızı aldı. Bunu sağlamak charter uçuşlar, turlar, paketler, hizmet sektörünün gelişimi gibi çok kapsamlı süreçleri içeriyor. Bu dinamizmi sağlayabilmek için bazı adımlar atılması gerekiyor. Örneğin konaklama bedelleri konusunda ülkeler arasında bazı farklılıklar oluşuyor. Almanya’dan gelen bir turistle Ukrayna’dan gelen bir turist farklı ücretlere tabi oluyor. Yine fazla bilinmez ama otellerde Ukrayna’ya ait TV sayısına bile dikkat etmeye başladı vatandaşlarımız. Özellikle son dönemde bu çok arttı. Bir diğer husus bizim yaklaşık 10 milyon vatandaşımız yurtdışında çalışıyor."

"TÜRKİYE’NİN DİĞER İLLERİNE DE İNSANLARIMIZI TURİST OLARAK GETİRMEK İSTİYORUZ "

Türkiye'de hizmet sektörüne görmek istediklerini belirten Bodnar, çalışma izni süreçlerinde kendilerine daha fazla alan açılabileceğini umduklarını söyledi. Ukrayna hava şirketlerinin genellikle charter uçuşları sayesinde faaliyetlerini sürdürebildiğini kaydederek, "Türkiye’nin bu konuda da rahatlatıcı düzenlemeler yapmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu hava trafiğimizde ciddi artış sağlayacak. Biz sadece Antalya’ya değil Türkiye’nin diğer illerine de insanlarımızı turist olarak getirmek istiyoruz. Kış ve termal turizmi ilgimizi çekiyor. Geçen yıla göre bu alanda gelen turistlerde bir artış var. Kayseri, Uludağ gibi kayak merkezleri bizim için çok önemli potansiyele sahip. Mesela termal turizm bizde bilinmiyor. Afyonda fahri konsolosluğumuzu açtık. Buraya doğrudan uçak seferi bile koyabiliriz.” şeklinde konuştu.

"TÜRK İŞ DÜNYASINDAN, TECRÜBELERİNDEN ÖĞRENECEĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar son Kiev ziyaretinde imzalanan serbest ticaret anlaşmasına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlaşma ile Türkiye’den Ukrayna’ya giden birçok üründe vergi oranı %12’den sıfıra çekildi. Örneğin domates, turunçgiller artık sıfır gümrük vergisine tabi olacak. Ve esasında gümrük, vergi, standartlaşma vb yan imzalarla ikili ticaret çok daha kapsamlı hale geldi. Ukrayna pazarında tarımdan tekstile kadar çok geniş bir sahada Türk ürünleri pazarda bulunuyor. Doğrusu bu anlaşmayla Ukrayna’dan Türkiye’ye girecek ürünlere nazaran Türk üreticileri daha avantajlılar şuan. Ben Türkiye’deki Ukraynalı iş adamı sayısının potansiyelin gerisinde olduğunu düşünüyorum. Bunu artırmalıyız. Türk iş dünyasından, tecrübelerinden öğreneceğiniz çok şey var. Örneğin organize sanayi bölgelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda birlikte adımlar atabiliriz. Yüksek teknoloji üretiminde ortak üretime her düzeyde hazırız. Ayrıca kardeş şehir ilişkileri kurmak istiyoruz. 26 kardeş belediye var şu an ve 9 belediye üzerinde de çalışıyoruz. Ama bizim projemiz daha geniş. Ukrayna’da bildiğiniz gibi yönetimin yerelleştirilmesi süreci yaşanıyor. Belediyelerimiz ek yetki ve imkanlar kazandılar. Cumhurbaşkanlarımızın himayesinde bunların bir arada olabileceği ortak bir platform kurulmasını öneriyorum. Böylelikle tüm bölgelerdeki karşılıklı ihtiyaç ve fırsatlar çok hızlı sunulabilecek.”

"DİJİTAL SEKTÖRÜMÜZÜ DE TÜRKİYE’YE AÇMAK İSTİYORUZ"

Dijital sektörlerini Türkiye'ye açmak istediklerini belirten Bodnar, Ukrayna'nın dijitalleşme konusunda adımlar attığına değinerek," Dijital dönüşüm bakanlığı kuruldu ve geliştiriliyor. Dün ve bugün bazı bakanlıklara saldırılar yapılıyor. Muhtemelen bunu Rusya yapıyor. Bazı sayfalarda kısa süreli sorunlar oluştu. Ancak e-devlet sistemimizi delemediler. Şimdi en önemlisi Türkiye’nin bu alandaki birikimini ve bu alanda çalışan girişimcileri ülkemize davet ediyoruz. Dijital sektörümüzü de Türkiye’ye açmak istiyoruz." dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ BİRLİKTELİK KURUMSALLAŞACAK

Türkiye ile Ukrayna'nı savunma sanayisinde birbirleriyle rekabet etmediğini altını çizen Bodnar, iki ülkenin birbirlerini tamamladıklarını belirterek bu alanda çalışan Ukraynalı firmaların tesisleşmek istediklerinin altını çizerek, " Yakında başlayacaklar. İHA’lar, SİHA’lar, uçak teknolojisi dahil olmak üzere bu alandaki birlikteliğimiz kurumsallaşacak.” ifadesini kullandı.

Kaynak: Habertürk, Bölge Gündem.

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