Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!

Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı.
2 SANDIK MÜŞAİDİ ANBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.
Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.
Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.
Oyunu kullanan Muharrem İnce'den olay açıklama! "Bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın, arkadaşlarım da dahil"
Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandı, ilk açıklamasını yaptı
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı, seçim ile ilgi açıklamalarda bulundu
Rize'de sandık görevlisi, Trabzon'da oyunu kullanırken hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener'den çok önemli açıklama, o iddialara cevap verdi!
Alçaklar Daha şimdiden başladılar, PKK sempatizanı gazeteciden seçim dezenformasyonu
Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!
14 Mayıs, seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri nerede oy kullanacak?
Türkiye sandık başında! Oy verme işlemi başladı, Seçim sonuçları bu akşam belli olacak
KAYNAK: AA