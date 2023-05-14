Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!

Ümraniye'de Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.

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Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!

Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı.

Ümraniye'de 2 sandık müşahidinin kafasına tavan sıvası düştü!

2 SANDIK MÜŞAİDİ ANBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.

Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.

Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.

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KAYNAK: AA

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