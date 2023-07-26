Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!

Elektrik Kablolarının Yanmasıyla Büyük Felaket Önleniyor

İstanbul'da yaşanan sıcak hava dalgası, Ümraniye ilçesinde bulunan Şerifali Mahallesi'nde tehlikeli bir olaya sebep oldu. Kale Sokak üzerindeki elektrik direğindeki kablolar, yüksek sıcaklığa dayanamayarak yanmaya başladı. Neyse ki durumu fark eden mahalle sakinleri zamanında müdahale ederek büyük bir faciayı önledi.

Mahalle Sakinleri Yangın Söndürme Tüpüyle İlk Müdahaleyi Yaptı

Yangın anına tanıklık eden bir vatandaş, ani bir flaş ve patlama sesiyle sarsıldığını belirtti. Ardından elektrik kablolarının alev alarak tehlike saçtığını gördü. Hızla tepki gösteren mahalle sakinleri, yangına hemen müdahale etmek için yangın söndürme tüpünü kullandılar. Bu sayede yangının büyümesi engellendi.

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Elektrik Kablolarının Kopması Büyük Felaketten Kurtardı

Ne yazık ki yangın nedeniyle elektrik kabloları koparak yola düştü. Ancak, o esnada yoldan geçen kimse olmaması büyük bir faciayı önledi. Aksi takdirde, bu tehlikeli olayın insan hayatlarına mal olabileceği düşünülüyor.

Olayın hemen ardından yetkililere haber verilerek durum kontrol altına alındı. Yaşanan bu tehlikeli olay, elektrik hatlarının yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

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