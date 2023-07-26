Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!

Ümraniye'de elektrik direğinde bulunan ve sıcak havalara dayanamayan elektrik kabloları yandı. Vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

YAYINLAMA
Google News
Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!

Elektrik Kablolarının Yanmasıyla Büyük Felaket Önleniyor

İstanbul'da yaşanan sıcak hava dalgası, Ümraniye ilçesinde bulunan Şerifali Mahallesi'nde tehlikeli bir olaya sebep oldu. Kale Sokak üzerindeki elektrik direğindeki kablolar, yüksek sıcaklığa dayanamayarak yanmaya başladı. Neyse ki durumu fark eden mahalle sakinleri zamanında müdahale ederek büyük bir faciayı önledi.

Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!

Mahalle Sakinleri Yangın Söndürme Tüpüyle İlk Müdahaleyi Yaptı

Yangın anına tanıklık eden bir vatandaş, ani bir flaş ve patlama sesiyle sarsıldığını belirtti. Ardından elektrik kablolarının alev alarak tehlike saçtığını gördü. Hızla tepki gösteren mahalle sakinleri, yangına hemen müdahale etmek için yangın söndürme tüpünü kullandılar. Bu sayede yangının büyümesi engellendi.

Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!

Elektrik Kablolarının Kopması Büyük Felaketten Kurtardı

Ne yazık ki yangın nedeniyle elektrik kabloları koparak yola düştü. Ancak, o esnada yoldan geçen kimse olmaması büyük bir faciayı önledi. Aksi takdirde, bu tehlikeli olayın insan hayatlarına mal olabileceği düşünülüyor.

Olayın hemen ardından yetkililere haber verilerek durum kontrol altına alındı. Yaşanan bu tehlikeli olay, elektrik hatlarının yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyor.

İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!

Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!

Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! Sınava girenlerin heyecanla beklediği an geldi!KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı! Sınava girenlerin heyecanla beklediği an geldi!

Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!Mustafa Sarıgül'e saldırmıştı! Turan Tüysüz'den açıklama geldi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Zaha transferi hakkında açıklama! 'Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Zaha transferi hakkında açıklama! 'Açıkladıkları rakamlar %100 yanlış rakamlardır'

Kolera salgını patlak verdi! Ülke yetkilileri resmen duyurdu!Kolera salgını patlak verdi! Ülke yetkilileri resmen duyurdu!

Hadise ve Bircan Bali davasında son gelişme! Yeniden yargılanacak!Hadise ve Bircan Bali davasında son gelişme! Yeniden yargılanacak!

Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulmuş! Kayıtlı şoför bile değilmiş!Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulmuş! Kayıtlı şoför bile değilmiş!

Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! YDK kesin çıkarma cezası verdiTanju Özcan CHP'den ihraç edildi! YDK kesin çıkarma cezası verdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!
Diyarbakır’da tarihi eser satışında suçüstü!
Hadise ve Bircan Bali davasında son gelişme! Yeniden yargılanacak!
Hadise ve Bircan Bali davasında son gelişme! Yeniden yargılanacak!
Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulmuş! Kayıtlı şoför bile değilmiş!
Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulmuş! Kayıtlı şoför bile değilmiş!
4 ton sahte deterjanı piyasaya süreceklerdi!
4 ton sahte deterjanı piyasaya süreceklerdi!
Son Haberler
Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı! Sportif Direktöre veda!
Beşiktaş, Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı! Sportif Direktöre veda!
Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!
Ümraniye’de sıcaktan elektrik kabloları yandı! Vatandaşlar müdahale etti!
İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!
İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!
Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!
Nijer Cumhurbaşkanı rehin alındı! Darbe girişimi!
90 yıllık tarihi evi yıkmaya bir kıvılcım yetti!
90 yıllık tarihi evi yıkmaya bir kıvılcım yetti!
Depremde hayatını kaybeden arkadaşının hayalini gerçekleştirdi! 14 yıllık yakın arkadaşını andı!
Depremde hayatını kaybeden arkadaşının hayalini gerçekleştirdi! 14 yıllık yakın arkadaşını andı!
Çok Okunanlar
Turizm şehri yanıyor! Yangın 36 saattir devam ediyor!
Turizm şehri yanıyor! Yangın 36 saattir devam ediyor!
Masaj salonuna giden kocasını bastı! "İçeride Bir Sürü Adam Köpükleniyor, Ben Deli Değilim!"
Masaj salonuna giden kocasını bastı! "İçeride Bir Sürü Adam Köpükleniyor, Ben Deli Değilim!"
26 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
YKS'de tercih süreci yarın başlıyor! Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
YKS'de tercih süreci yarın başlıyor! Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Tartıştığı kardeşine acımadan ateş etti!
Tartıştığı kardeşine acımadan ateş etti!
Masaj salonuna giden kocasını bastı! "İçeride Bir Sürü Adam Köpükleniyor, Ben Deli Değilim!"
Masaj salonuna giden kocasını bastı! "İçeride Bir Sürü Adam Köpükleniyor, Ben Deli Değilim!"
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!