Yıl dönümünü kutladı! Zabıta Teşkilatı 197 yaşında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yılını kutlamak için bir araya geldi.

4 Eylül 1826 yılında kurulan ve yerel yönetimlerin en köklü birimi olan Zabıta Teşkilatı, 197. yaşını kutluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası sebebiyle bir araya geldi. Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yılı olan haftada dahil olmak üzere canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerle Kocaelilere huzur ve güven veriyor.

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