Diyarbakır’da 376 dilenci operasyonu! Zabıta tarafından tek tek yakalandılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hastane önleri, kavşak, sokak ve caddelerde dilenenlere yönelik gerçekleştirdiği denetimde yakalanan 376 dilenciden 24'üne 14 bin 808 lira para cezası yazdı.
Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Merkez ilçelerde bulunan hastane önlerinde, kavşaklarda, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda dilenen 376 şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapılmak üzere Kantar Zabıta Amirliği'ne götürüldü.
Ekipler, tutanak tutarak şahısların dilendikleri 6 bin 538 lira paraya el koydu. Kimliği belirlenen 24 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde "İdari Yaptırım Karar Tutanağı" düzenlenerek 14 bin 808 lira ceza yazıldı.
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KAYNAK: İHA