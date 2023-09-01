Artık dar gelirli ailelere kömür değil, doğalgaz!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün şehir merkezi özelinde yaşanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi için aldığı önlemler çerçevesinde uygulamaya konulan ve geçen yıl 51 hanenin doğalgaz dönüşümünün sağlandığı "Hava Kalitesini İyileştirme Projesi" bu yıl 74 hanede yapılan dönüşüm ile sürdürülüyor.

Düzce Belediyesi, hava kirliliği ile mücadelede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile geçtiğimiz yıl başlattığı doğalgaz dönüşüm çalışmalarına bu yıl 74 hanenin dönüşümünü sağlayarak devam ediyor. Şehir merkezinde hava kalitesinin arttırılması noktasında hareket eden ve bu yönde Başkan Dr. Faruk Özlü'nün talimatlarıyla kirliliğin nelerden kaynaklandığının ortaya konulmasını sağlayan Düzce Belediyesi, geçtiğimiz yıl dönüşüm noktasında düğmeye basmıştı.

Camikebir Mahallesinden başlatılan ve toplam 51 hanenin proje dahilinde doğalgaz dönüşümünü başarı ile sağlayan Düzce Belediyesi, bakanlığın projeyi yeniden desteklemeye uygun görmesi ile yeniden çalışmalarına başladı. Bu yönde ikinci kez hibe alan tek il olma özelliğini elde eden Düzce Belediyesi, hızlı şekilde belirlenen mahalle ve hanelerde dönüşüm çalışmalarını başlatırken toplam 74 hanenin dönüşümlerini gerçekleştirmeye başladı.

74 HANEDE DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, projenin bu yıl desteklenmeye uygun görüldüğünü belirterek "Geçtiğimiz sene özellikle hava kalitesinin artırılmasına ve doğalgaz kullanımının yaygın hale getirilmesine yönelik hazırlamış olduğumuz hanelerde doğalgaz dönüşüm projemiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe ile desteklendi. Bu destekle Camikebir Mahallesinde 51 hanenin doğalgaz dönüşümlerini yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Başarı ile tamamlamış olduğumuz bu projemiz, bakanlığımız tarafından bu yılda desteklenmeye uygun görüldü. Bu dahilde ikinci kez hibe alan tek il olduk. Şu anda Düzce Valiliği ve Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte belirlenen 74 hane de doğalgaz dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kış ayları gelmeden vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" ifadelerinde bulundu.

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EVLERİNE DOĞALGAZ BAĞLANDI

Proje çerçevesinde evinde doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilen vatandaşlardan Makbule Pusat, "Allah razı olsun Düzce Belediyemizden. Yakacak alamıyordum. Çok mutluyum. Gelirim yoktu. Bu bana sürpriz oldu. Allah Başkanımızdan razı olsun" dedi. Neziha Can ise, "Artık boru silkelemeyeceğim. Evim, elim kir olmayacak. Su, sabun harcamayacağım. Emek harcamayacağım tertemiz oturacağım. Herkesten Allah razı olsun" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Selma Akgüloğlu ise evine doğalgaz bağlanmasından ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda yaptıracak durumum yoktu. Masraflı da bir iş. Allah razı olsun bakanlığımızdan da, Başkanımız Faruk Özlü'den de, ekipten de. Yatalak hastam vardı o yüzden çok teşekkür ediyorum. Kışın 4 soba yakıyordum. Bu benim için çok büyük bir kolaylık olacak" dedi.

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