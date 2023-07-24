Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hain terör saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğu haberini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!

Kahramanca Görev Sırasında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki operasyonlar kapsamında, 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten kahraman bir unsura, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadelesinde Şehit Düştü

Ülkemizin terörle mücadelesinin devam ettiği bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman askerleri ile teröristlere karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Bu süreçte, görevini yerine getirirken, vatan ve milleti için canını seve seve feda eden kahraman askerlerimiz, bir kez daha gösterdiler ki vatan savunması için her türlü fedakarlığa hazırdırlar.

Kahraman Şehidimiz Mehmet Can İçin Başsağlığı Dilekleri

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, ülkesi ve milleti için görev başındayken şehit olmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve milletimizin büyük bir acısına ve üzüntüsüne sebep olmuştur. Bu kahraman askerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkımız tarafından birlikte başsağlığı ve sabır dilekleri iletiliyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edecek ve ülkenin huzur ve güvenliği için her türlü tehdide karşı mücadele edilecektir. Mehmet Can gibi kahramanlarımızın azim ve fedakarlığıyla, Türkiye terörün kökünü kazımaya devam edecektir.

Şehitlerimizin Anısı Yaşayacak

Mehmet Can, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla her zaman kalbimizde yaşayacak ve unutulmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitleri, milletimizin her zaman takdir ettiği ve minnet duyduğu kahramanlarıdır. Onların hatıraları, ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli değerlerimiz arasında yer alacaktır.

İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklamasıCHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması

Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttuDönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu

Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, Türk takımlarının rakipleri belli oldu! İşte o takımlar!UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, Türk takımlarının rakipleri belli oldu! İşte o takımlar!

Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etti, Hırvatistan’dan şampiyonluk getirdiSakarya'yı en iyi şekilde temsil etti, Hırvatistan’dan şampiyonluk getirdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Evlilik okulunda sertifikalarını aldılar
Evlilik okulunda sertifikalarını aldılar
Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!
Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!
TBMM olağanüstü toplanacak! Gündemde Ekonomi var!
TBMM olağanüstü toplanacak! Gündemde Ekonomi var!
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Mersin’de zabıtalar Arapça yazılı tabela denetiminde
Son Haberler
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
Say-Fen Eğitim Kurumları Pendik’te Hizmete Girdi! "Say-Fen Eğitimde Güven"
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 6 oyuncusuyla yolları ayırdı
Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!
Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
Kökünü kazıyana kadar yola devam! İstanbul’da 849 kilo uyuşturucu yakalandı!
WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!
WhatsApp üzerinden mesaj atıyorlar! Para kazanma vaadi veriyorlar! Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat!
Çok Okunanlar
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
HÜDA PAR'lılar saldırganın evine saldırdı, Polis linç girişimini güçlükle önledi
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
İstanbullular dikkat! Çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! İşte kesintinin yaşanacağı iller!
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
24 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi
Vali, üreten kadın girişimcilerle bir araya geldi
Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı
Böyle kuraklık görülmedi! 700 hanelik köyün içme suyu bile kalmadı
Yorumlananlar
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Hindistan'da insanlık dışı olay! Çete üyeleri iki kadına toplu tecavüz görüntüleri yayınlandı!
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Çarşaflı genç kıza sözlü saldırıda bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi
Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi