Yürek dağlayan haberi MSB duyurdu! Şehidimiz var Türkiye!

Kahramanca Görev Sırasında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki operasyonlar kapsamında, 24 Temmuz 2023 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten kahraman bir unsura, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Terörle Mücadelesinde Şehit Düştü

Ülkemizin terörle mücadelesinin devam ettiği bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman askerleri ile teröristlere karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Bu süreçte, görevini yerine getirirken, vatan ve milleti için canını seve seve feda eden kahraman askerlerimiz, bir kez daha gösterdiler ki vatan savunması için her türlü fedakarlığa hazırdırlar.

Haberin Devamı

Kahraman Şehidimiz Mehmet Can İçin Başsağlığı Dilekleri

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can, ülkesi ve milleti için görev başındayken şehit olmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve milletimizin büyük bir acısına ve üzüntüsüne sebep olmuştur. Bu kahraman askerimiz için, Türk Silahlı Kuvvetleri ve halkımız tarafından birlikte başsağlığı ve sabır dilekleri iletiliyor.

Terörle Mücadelede Kararlılık Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam edecek ve ülkenin huzur ve güvenliği için her türlü tehdide karşı mücadele edilecektir. Mehmet Can gibi kahramanlarımızın azim ve fedakarlığıyla, Türkiye terörün kökünü kazımaya devam edecektir.

Haberin Devamı

Şehitlerimizin Anısı Yaşayacak

Mehmet Can, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla her zaman kalbimizde yaşayacak ve unutulmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehitleri, milletimizin her zaman takdir ettiği ve minnet duyduğu kahramanlarıdır. Onların hatıraları, ülkemizin birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli değerlerimiz arasında yer alacaktır.

İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

CHP Pendik'ten Lozan Antlaşması’nın 100. yıl dönümü açıklaması

Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu

Lozan Barış Antlaşması'nın ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Lozan mesajı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, Türk takımlarının rakipleri belli oldu! İşte o takımlar!

Cezayir’de sıcak gündem! Orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetti!

Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etti, Hırvatistan’dan şampiyonluk getirdi