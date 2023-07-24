İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yüksek Mahkemenin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını 2. ve 3. oylamada onayladı.

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İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

İsrail'de protestolar şiddetleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sunduğu yargı reformu için bugün İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılacak oylama öncesi on binlerce İsrailli Tel Aviv ve Kudüs'te protesto gösterileri gerçekleştirirken oylamanın yapılacağı Knesset'te de tepki vardı. Yargı reformunun kaldırılması çağrısında bulunan on binlerce gösterici, sıcak havaya aldırış etmeden bayraklar ve davullarla sokakları doldurdu. Gösterilere katılan İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, bugün milletvekillerine sunulacak yasa tasarısının halihazırda değişikliklerden geçtiğini ancak koalisyonun hala anlaşmaya açık olduğunu belirtti.

İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

"Bu Acil Bir Durum"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu ve muhalefet muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmede, "Bu acil bir durum ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor" ifadelerini kullanırken ABD Başkanı Joe Biden, Knesset'i "bölücü" değişiklikleri aceleye getirmemeye davet etti.

Başbakan Netanyahu ise, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edilirken kendisini harika hissettiğini ve bugün yapılacak olan oylamaya katılacağını söylemişti.

İsrail'de tartışmalı Yargı Reformu kabul edildi! Halk sokaklara döküldü!

Anayasada Kabul Edilen İlk Yargı Reformu Oldu

Netanyahu'nun hükümet organları arasındaki dengeyi sağlamak için gerekli olduğunu savunduğu fakat eleştirmenlerin yargının bağımsızlığını engelleme olarak gördüğü Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren yargı reformu, anayasaya yazılan ilk reform oldu.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin tarafından duyurulan "yargı reformu", ülkenin yargı sistemini kökten değiştirecek nitelikte. Reform, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırmayı ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngörüyor.

Başbakan Netanyahu, kitlesel protestolara neden olan yargı düzenlemesini ertelemiş ancak bütçenin geçmesinin ardından tekrar gündeme getireceklerini açıklamıştı. Muhalifler, reformun demokratik değerleri tehlikeye attığına inanıyor.

İsrail ordusundan on bin kadar asker, hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkarak gönüllü yedek askerlik görevini bırakacaklarını açıklamıştı. Ayrıca siyaset, ordudan güvenlik görevlilerine kadar birçok üst düzey isim de reforma karşı olduklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya yasa tasarısının Meclis'te oylanmasını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar ise 7 ayı aşkın süredir devam ediyor. Konu, ülke genelinde giderek artan kitlesel protestolar ve grevlere neden oluyor. Hükümetin 11 Temmuz'da birinci oylamadan geçen yasa tasarısı, ülkede önemli bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.

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