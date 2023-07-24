Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu

Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp tamirci dükkanından içeri girdi.

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Dönerken önce otomobile çarpıp sonra dükkana dalan araç, çalışanları korkuttu

Afyonkarahisar'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp tamirci dükkanından içeri girdi. Olayda dükkanda çalışan usta ve çıraklar sağa sola kaçışarak canlarını zor kurtarırken, yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAN YATIP DÜKKANA GİRDİ

Kaza, kent merkezi 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin henüz belirlenemediği 06 PMZ 09 plakalı pikap yolda dönüş yapan Y.Ç. yönetimindeki MOD PT 20 yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yan yatıp önce park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralı çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde ise çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yan yatıp ardından dükkandan içeri girdiği görülüyor. Olayda dükkanda çalışan usta, çırak ve vatandaşların ise sağa sola kaçışarak canlarını kurtardıkları belirtildi.

Dönerken önce otomobile çarpıp, sonra dükkana dalan araç çalışanları korkuttu

Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaza sonrası olay yerini terk eden 06 PMZ 09 plakalı aracın şoförünün polis tarafından arandığı kaydedildi.

Öte yandan, Y.T.'nin yurt dışından getirdiği aracını sanayide rötuş diye tabir edilen lokal boyama için götürdüğü ancak aracın kaza sonrasında kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

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KAYNAK: İHA

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