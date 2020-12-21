  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?

Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Zümrüdüanka 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zümrüt, Deniz ile tartışırken Azimet ise Serhat'ın çocuğunu taşıması için Deniz'in aklını çelmeye çalışır. Deniz'i istemeyen Zümrüt ise Serhat ile tartışarak Deniz 'in evden gitmesini ister.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ZÜMRÜDÜANKA KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır… Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır…

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır… Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır… Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır… Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır… Ve bu aşk küle dönmüştür…

Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Alp Navruz: Serhat Demirkan

Ceren Yılmaz: Zümrüt Kuloğlu

Selim Bayraktar: Abbas Demirkan

Sebahat Kumaş: Saniye Arsoy

Ayten Uncuoğlu: Azimet Demirkan

Umut Karadağ: Adil Demirkan

Hatice Aslan: Ülfet Kuloğlu

Serhat Özcan: Rüstem Kuloğlu

Elif Çakman: Nevcihan Demirkan

Miray Akay: Meliha Kuloğlu

Pelin Abay: Suhandan Demirkan

Barış Küçükgüler: Latif Demirkan

Gökhan Bekletenler: Ömer Lütfi Bakırcı

Ebrar Baba: Songül Kuloğlu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Gökçe iyileşecek mi?Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Gökçe iyileşecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, Yımaz'ı kurtarıyor!Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, Yımaz'ı kurtarıyor!

Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'nın talibi kim?Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'nın talibi kim?

Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i kaçırıyor!Doğduğun Ev Kaderindir 25. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi, Zeynep'i kaçırıyor!

 

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:29
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?
Zümrüdüanka 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Deniz'i evden gönderecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Gökçe iyileşecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. bölüm fragmanı yayınlandı | Gökçe iyileşecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, Yımaz'ı kurtarıyor!
Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir, Yımaz'ı kurtarıyor!
Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'nın talibi kim?
Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda'nın talibi kim?
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük değişimi şaşırtıyor!
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye'nin büyük değişimi şaşırtıyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 177. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan kimi vuruyor?
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 177. Bölüm fragmanı yayınlandı | Alpaslan kimi vuruyor?
Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Sahra, Sancar'ı mı Nare'yi mi vurdu?
Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı | Sahra, Sancar'ı mı Nare'yi mi vurdu?
Çukur 4. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Cengiz aklını yitiriyor!
Çukur 4. sezon 16. bölüm fragmanı yayınlandı | Cengiz aklını yitiriyor!
Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ve Serra aşkı alevleniyor!
Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Selim ve Serra aşkı alevleniyor!
Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlü çocuğu doğurtabilecek mi?
Mucize Doktor 43. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlü çocuğu doğurtabilecek mi?