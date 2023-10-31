29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Pendikliler doyasıya eğlenerek kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Pendik’te de kutlandı. Kutlamaların en anlamlı etkinliği bayrak yürüyüşü oldu. Pendik Belediyesinin hazırladığı 100 metrelik dev Türk bayrağıyla çarşıda kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Kaymakam Mehmet Yıldız, ilçe protokolü, yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti.

Bu coşkuyu hep beraber paylaşacağız

Kutlamalara katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Filistin'deki olaylar sebebiyle biraz buruk bir şekilde kutluyoruz. Dün itibarıyla çelenk koyarak başladığımız programımızı kortej yürüyüşüyle finale çıkardık. Meydanda etkinliklerimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı bu şekilde vatandaşlarımızla birlikte kutlamış olacağız. 100 metrelik dev Türk bayrağı ile öğrenci kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyüş gerçekleştirdik. Bu coşkuyu hep beraber paylaşıyoruz.” dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Dev Türk bayraklı kortej yürüyüşünün ardından Pendik Sahil’deki Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programına geçildi. İlk olarak etkinlik alanına öğrencileri ellerinde Kurtuluş savaşı döneminde çekilmiş fotoğraflarla birlikte girdi. Kaymakam Mehmet Yıldız’ın günün anlam ve önemini içeren konuşmasının ardından halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Gösterilerin ardından Pendik İlçe Milli Eğitimin düzenlediği Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Resim Yarışması'nda dereceye girenlere hediye çekini Başkan Ahmet Cin takdim etti.

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Başkan Ahmet Cin Cumhuriyet Sergisi’nin açılışına katıldı

Etkinlikler kapsamında Pendik Halk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir sergi düzenledi. Cumhuriyetin 100. Yılı'nda Resim, Filografi ve Mozaik adlı serginin açılışına Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı. Eserleri Kaymakam Mehmet Yıldız ve ilçe protokolüyle birlikte inceleyen Başkan Ahmet Cin, bu anlamlı sergiden ötürü kursiyerleri tebrik etti.

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