Kanser hastası sürücü rahatsızlanıp aracından inince zincirleme kazaya sebep oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanser hastası olan sürücü rahatsızlanıp otomobili yolun sağına çekti, otomobile önce bir motosiklet çarptı, ardından 4 araç birbirine girdi.

YAYINLAMA
Google News
Kanser hastası sürücü rahatsızlanıp aracından inince zincirleme kazaya sebep oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanser hastası olan sürücü rahatsızlanıp otomobili yolun sağına çekti, otomobile önce bir motosiklet çarptı, ardından 4 araç birbirine girdi. 5 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Rahatsızlanan sürücünün dörtlüsünü yakıp otomobilinden inmesi ve zincirleme kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kanser hastası sürücü rahatsızlanıp aracından inince zincirleme kazaya sebep oldu!
Kaza; Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'a seyir halindeki Ali Kurnaz’ın kullandığı 07 BKU 642 plakalı motosiklet, Gültepe kavşağını yaklaşık 400 metre geçtikten sonra yolun sağında park halindeki Ahmet Öztürk’e ait 07 AUV 866 plakalı otomobile sol arka kısımdan çarptı. Aynı istikamette Nurettin Atlan’ın kullandığı 07 LY 999 plakalı araç ise yola savrulan motosiklete çarptıktan sonra, sol şeritte ilerleyen Hatice Başeğmez’in idaresindeki 07 JG 719 plakalı otomobile çarptı.

Kanser hastası sürücü rahatsızlanıp aracından inince zincirleme kazaya sebep oldu!

2 otomobilin çarpıştığını görüp fren yapan Emrullah Gubaş’ın kullandığı 07 MMG 24 plakalı otomobile ise arkasından gelen Emre Çalbak yönetimindeki 06 BZC 066 plakalı otomobil çarptı. 1 motosiklet ve 5 otomobilin karıştığı 6 araçlı zincirleme kazanın ardından yol savaş alanına döndü. Kazada şans eseri motosiklet sürücüsü hariç yaralanan olmadı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kanser hastası sürücü rahatsızlanıp aracından inince zincirleme kazaya sebep oldu!

Araç kullanırken rahatsızlandı

Kanser hastası olduğunu, Antalya’da tedavi gördüğünü belirten Ahmet Öztürk, “Kendimi iyi hissetmediğim için Manavgat’a eşimle birlikte hastaneye geliyordum. Yolda sürekli başım döndüğü için istifra etmek için birkaç kez durdum. Yine istifra etmek için dörtlüleri yakıp durdum. Tam yol kenarındayken pat diye bir ses duydum. Döndüğümde motosiklet aracın altında sürükleniyordu. Benim aracıma diğer araç çarptıktan sonra çarptığını tahmin ediyorum” dedi.

"Önce park halindeki otomobile çarptı"

Sürücülerden Nurettin Atlan, motosikletin bir anda sürüklenerek önüne geldiğini belirterek, "Motosiklet park halindeki araca çarptıktan sonra sürüklenerek önüme geldi ve benim aracımın önüne çarptı. Olduğu yerde dönerek bir kez de arkadan çarptı. Ben bu sırada motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırdım. Sanırım yanımdaki araca çarptım" diye konuştu.

Abartılı egzoz kullanan sürücüler yandı! Denetimde 12 araca 48 bin lira ceza kesildiAbartılı egzoz kullanan sürücüler yandı! Denetimde 12 araca 48 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!

13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!

Mardin 55 çeşit doğal sabunlarıyla turistleri cezbediyorMardin 55 çeşit doğal sabunlarıyla turistleri cezbediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruzHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz

Kontrolden çıkan tır emniyet şeridinde duran başka bir tırı biçti geçti!Kontrolden çıkan tır emniyet şeridinde duran başka bir tırı biçti geçti!

Erdoğan duyurmuştu, Türkiye harekete geçiyor, çok sayıda kanıt var, İsrail'in korktuğu başına geliyorErdoğan duyurmuştu, Türkiye harekete geçiyor, çok sayıda kanıt var, İsrail'in korktuğu başına geliyor

Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"

17 yaşındaki kızını evlendirip düğün günü kaçırmıştı! O baba 4 yıl önce kızını satılığa çıkarmış!17 yaşındaki kızını evlendirip düğün günü kaçırmıştı! O baba 4 yıl önce kızını satılığa çıkarmış!

TÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktıTÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktı

Kayseri'de kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile kanala uçtu!Kayseri'de kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile kanala uçtu!

Damallı kadınlar geleneklerini geleceğe aktarıyor! Yöresel Türkmen kıyafetleri ile düğünlere renk kattılarDamallı kadınlar geleneklerini geleceğe aktarıyor! Yöresel Türkmen kıyafetleri ile düğünlere renk kattılar

'Helal olsun' dedirttiler: Gece iki genç büfenin dışından aldıkları su şişelerinin ücretini kameraya gösterip bıraktılar'Helal olsun' dedirttiler: Gece iki genç büfenin dışından aldıkları su şişelerinin ücretini kameraya gösterip bıraktılar

İsrail yine hastane vurdu! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi böyle bombalandı!İsrail yine hastane vurdu! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi böyle bombalandı!

Uzmanlar uyardı: Aman dikkat! sahte botokstan zehirlenmeyinUzmanlar uyardı: Aman dikkat! sahte botokstan zehirlenmeyin

İsrail - Hamas savaşında son durum! Kassam Tugaylarından Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail ordusuna ağır darbeİsrail - Hamas savaşında son durum! Kassam Tugaylarından Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail ordusuna ağır darbe

Lionel Messi 8. kez Yılın en iyi oyuncusu oldu!Lionel Messi 8. kez Yılın en iyi oyuncusu oldu!

Gözü dönmüş İsrail, Filistin-Türk Dostluk Hastanesini bombaladı ; AK Parti'den çok sert tepki geldiGözü dönmüş İsrail, Filistin-Türk Dostluk Hastanesini bombaladı ; AK Parti'den çok sert tepki geldi

Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!Adana’da cinnet geçiren bir şahıs hamile karısını elleriyle boğarak öldürdü!

Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimlerAraç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler

Bursa’da Lisede çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı!Bursa’da Lisede çıkan kavgada 14 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı!

Evinin önünde oturan 6 aylık hamile kadın kurşunların hedefi oldu!Evinin önünde oturan 6 aylık hamile kadın kurşunların hedefi oldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Batman’da kahreden kaza! Otostop yaparak bindiği araçta hayatını kaybetti
Abartılı egzoz kullanan sürücüler yandı! Denetimde 12 araca 48 bin lira ceza kesildi
Abartılı egzoz kullanan sürücüler yandı! Denetimde 12 araca 48 bin lira ceza kesildi
13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!
13 yaşındaki kayıp kız çocuğunun cesedi falezlerin arasında bulundu!
Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"
Torunu ile tutuklanan uyuşturucu taciri kadın: "Bir şey geçti elinize iyi çekin"
Son Haberler
O davada ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra iBB de kusurlu çıktı!
O davada ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun yanı sıra iBB de kusurlu çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğn müjdeyi böyle duyurdu: Dünyada Hepatit A aşısını üreten 4. ülke olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğn müjdeyi böyle duyurdu: Dünyada Hepatit A aşısını üreten 4. ülke olacağız
Anlamlı etkinlik! 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde izletildi
Anlamlı etkinlik! 'Mustafa Kemal'in Sofya Yılları' Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde izletildi
Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Tuzla'da yeni bir müze hizmete açıldı
Cumhuriyetin 100’üncü yılı anısına Tuzla'da yeni bir müze hizmete açıldı
TÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktı
TÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktı
Kayseri'de kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile kanala uçtu!
Kayseri'de kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile kanala uçtu!
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak yeni tahmin! 2024 yılı beklentisini rakam vererek açıkladı
İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak yeni tahmin! 2024 yılı beklentisini rakam vererek açıkladı
TÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktı
TÜİK 2023 Nüfus sayımı: Türkiye'nin en büyük ilçe sıralaması belli oldu ! İstanbul'un o ilçesi 52 ili geride bıraktı
Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
Araç sahiplerine bir güzel haber daha! Akaryakıtta peş peşe indirimler
Erdoğan duyurmuştu, Türkiye harekete geçiyor, çok sayıda kanıt var, İsrail'in korktuğu başına geliyor
Erdoğan duyurmuştu, Türkiye harekete geçiyor, çok sayıda kanıt var, İsrail'in korktuğu başına geliyor
'Helal olsun' dedirttiler: Gece iki genç büfenin dışından aldıkları su şişelerinin ücretini kameraya gösterip bıraktılar
'Helal olsun' dedirttiler: Gece iki genç büfenin dışından aldıkları su şişelerinin ücretini kameraya gösterip bıraktılar
İsrail yine hastane vurdu! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi böyle bombalandı!
İsrail yine hastane vurdu! Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi böyle bombalandı!
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Cihazımı bul özelliğini kullandı, hırsızı çaldığı telefonu satarken yakaladı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek