Abdelhamid Sabiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Sabiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelhamid Sabiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelhamid Sabiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdelhamid Sabiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Sabiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Sabiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Sabiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Sabiri 28 Kasım 1996 tarihinde Goulmima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Sabiri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amin Sakman yapmaktadır. Abdelhamid Sabiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Sabiri'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Sabiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/As10Sabiri

http://www.instagram.com/abdelhamidsabiri/?hl=de

Abdelhamid Sabiriboyu ve yaşı kaç

Abdelhamid Sabiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Sabiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelhamid Sabiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Sabiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Klein-Karb. Jgd.

1 Temmuz 2011 yılında TuS Koblenz U17

1 Temmuz 2013 yılında TuS Koblenz U19

1 Temmuz 2014 yılında Darmstadt U19

1 Temmuz 2015 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg II

1 Ocak 2017 yılında Nürnberg

23 Ağu 2017 yılında Huddersfield

27 Ağu 2019 yılında Paderborn

28 Eylül 2020 yılında Ascoli

29 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Ascoli

1 Temmuz 2022 yılında Sampdoria

30 Ocak 2023 yılında Fiorentina

31 Ocak 2023 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Fiorentina

Abdelhamid Sabiri kimdir

Abdelhamid Sabiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Sabiri şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSG Frankfurter Berg (-2007), KSV Klein-Karben (2007-2011), TuS Koblenz (2011-2014), SV Darmstadt 98 (2014-2015)

Abdelhamid Sabiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdelhamid Sabiri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Enzo Le Fee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Le Fee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enzo Le Fee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Le Fee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Omur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Omur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvon Mvogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvon Mvogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emirhan Koca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Koca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları