Abdelhamid Sabiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Sabiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Sabiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Sabiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Sabiri 28 Kasım 1996 tarihinde Goulmima şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Sabiri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amin Sakman yapmaktadır. Abdelhamid Sabiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Sabiri'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Sabiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/As10Sabiri

http://www.instagram.com/abdelhamidsabiri/?hl=de

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Abdelhamid Sabiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Sabiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Abdelhamid Sabiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Sabiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Klein-Karb. Jgd.

1 Temmuz 2011 yılında TuS Koblenz U17

1 Temmuz 2013 yılında TuS Koblenz U19

1 Temmuz 2014 yılında Darmstadt U19

1 Temmuz 2015 yılında Spfr. Siegen

1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg II

1 Ocak 2017 yılında Nürnberg

23 Ağu 2017 yılında Huddersfield

27 Ağu 2019 yılında Paderborn

28 Eylül 2020 yılında Ascoli

29 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Ascoli

1 Temmuz 2022 yılında Sampdoria

30 Ocak 2023 yılında Fiorentina

31 Ocak 2023 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Fiorentina

Abdelhamid Sabiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Sabiri şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdelhamid Sabiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Frankfurter Berg (-2007), KSV Klein-Karben (2007-2011), TuS Koblenz (2011-2014), SV Darmstadt 98 (2014-2015)

Fas takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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