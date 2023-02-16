Tomas Rincon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rincon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Rincon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Rincon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Rincon 13 Ocak 1988 tarihinde San Cristóbal şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Eduardo Rincón Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Rincon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Tomas Rincon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Rincon'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Rincon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/TomasRincon5

http://instagram.com/tomasrincon8

Tomas Rincon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Rincon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tomas Rincon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Rincon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Funda UAM

1 Ocak 2007 yılında Zamora FC

1 Temmuz 2008 yılında Táchira

30 Ocak 2009 yılında Hamburg

31 Aralık 2009 yılında Táchira

1 Ocak 2010 yılında Hamburg

31 Temmuz 2014 yılında Genoa

3 Ocak 2017 yılında Juventus

11 Ağu 2017 yılında Torino

30 Haziran 2018 yılında Juventus

1 Temmuz 2018 yılında Torino

8 Ocak 2022 yılında Sampdoria

30 Haziran 2022 yılında Torino

5 Temmuz 2022 yılında Sampdoria

Tomas Rincon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Rincon şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Rincon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportiva Monsenor Arias Blanco (-2004), UA Maracaibo (2004-2006)

Venezuela takımında 8 numaralı formasıyla 3 Şubat 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 124 maçta 1 gol atmıştır.

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