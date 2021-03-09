Adıyaman Besni Nüfusu 2020 - 2021 | Besni İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Besni Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Besni nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Besni nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Besni ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,296 (km²) si Besni ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Besni nüfusu 36 bin 476 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Besni İlçe Nüfusu Kaçtır?

36,476 kişidir.

Besni Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

41.256 kişidir.

Adıyaman Besni Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13,7 olarak gerçekleşmiştir.

Besni İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,862083 Enlem : 37,862083

Besni İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Besni ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Besni ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Besni ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020