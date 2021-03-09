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Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Adıyaman Gerger nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adıyaman Gerger nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Adıyaman Gerger nüfusu 2 bin 852 olduğu açıklandı. Haberimizde Adıyaman Gerger yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Gerger Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Gerger nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Gerger nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gerger ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 748 (km²) si Gerger ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Gerger nüfusu 2 bin 852 kişidir.

Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Gerger İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,852 kişidir.

Gerger Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

14.382 kişidir.

Adıyaman Gerger Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Adıyaman Gerger Nüfusu 2020 - 2021 | Gerger İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Gerger İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 39,032806 Enlem : 39,032806

Gerger İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Gerger ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Gerger ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gerger ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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