Adıyaman Samsat Nüfusu 2020 - 2021 | Samsat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Samsat Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Samsat nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Samsat nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Samsat ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 322 (km²) si Samsat ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Samsat nüfusu 4 bin 401 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Samsat İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,401 kişidir.

Samsat Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3.402 kişidir.

Adıyaman Samsat Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,4 olarak gerçekleşmiştir.

Samsat İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,466438 Enlem : 38,466438

Samsat İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Samsat ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Samsat ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Samsat ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020