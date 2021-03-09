Adıyaman Kahta Nüfusu 2020 - 2021 | Kahta İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Kahta Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Kahta nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Kahta nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kahta ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,221 (km²) si Kahta ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Kahta nüfusu 84 bin 060 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Kahta İlçe Nüfusu Kaçtır?

84,060 kişidir.

Kahta Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

42.576 kişidir.

Adıyaman Kahta Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 22,2 olarak gerçekleşmiştir.

Kahta İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,624241 Enlem : 38,624241

Kahta İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Kahta ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Kahta ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kahta ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020