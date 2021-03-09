Adıyaman Çelikhan Nüfusu 2020 - 2021 | Çelikhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Çelikhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Çelikhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Çelikhan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çelikhan ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 404 (km²) si Çelikhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Çelikhan nüfusu 85 bin 56 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Çelikhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

85,56 kişidir.

Çelikhan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6.974 kişidir.

Adıyaman Çelikhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çelikhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,237053 Enlem : 38,237053

Çelikhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Çelikhan ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Çelikhan ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çelikhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020