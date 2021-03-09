Adıyaman Sincik Nüfusu 2020 - 2021 | Sincik İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Sincik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Sincik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Sincik nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sincik ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 524 (km²) si Sincik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Sincik nüfusu 4 bin 314 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Sincik İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,314 kişidir.

Sincik Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

12.420 kişidir.

Adıyaman Sincik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,2 olarak gerçekleşmiştir.

Sincik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,287899 Enlem : 32,287899

Sincik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Sincik ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Sincik ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sincik ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020