Adıyaman Gölbaşı Nüfusu 2020 - 2021 | Gölbaşı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Gölbaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Gölbaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Gölbaşı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölbaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,154 (km²) si Gölbaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Gölbaşı nüfusu 33 bin 263 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Gölbaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

33,263 kişidir.

Gölbaşı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

16.941 kişidir.

Adıyaman Gölbaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 19,1 olarak gerçekleşmiştir.

Gölbaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,602781 Enlem : 28,602781

Gölbaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Gölbaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Gölbaşı ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölbaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020