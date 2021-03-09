Adıyaman Tut Nüfusu 2020 - 2021 | Tut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adıyaman Tut Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman Tut nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Tut nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Tut ilçesinin bağlı bulunduğu Adıyaman ilinde 632,459 kişi yaşamaktadır. Adıyaman ili 7337 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 218 (km²) si Tut ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman Tut nüfusu 3 bin 453 kişidir.

Adıyaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

632,459 kişidir.

Tut İlçe Nüfusu Kaçtır?

3,453 kişidir.

Tut Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6.489 kişidir.

Adıyaman Tut Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir.

Tut İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,914581 Enlem : 37,914581

Tut İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adıyaman iline bağlı bulunan Tut ilçesinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Tut ilçesinin bağlı olduğu Adıyaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Tut ilçesinin bağlı olduğu il olan Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020