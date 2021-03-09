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Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Adıyaman nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adıyaman nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Adıyaman ilinin nüfusunun 632 bin 459 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Adıyaman yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adıyaman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman nüfusu geçen yıla göre 5994 kişi artarak 632 bin 459 kişi oldu ( 2019 yılında Adıyaman nüfusu 626465 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 755 erkek, 313 bin 704 kadın yaşamaktadır.

Adıyaman Alan kodu nedir?

Adıyaman ilinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Adıyaman yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Adıyaman ilinin yüz ölçümü 7337 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 45 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Adıyaman Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?

Adıyaman 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Adıyaman 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 632459

Adıyaman 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318755          

Adıyaman 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 313704          

Adıyaman 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 33

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,09 Kişidir.

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,88 olduğu görülmektedir.

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,81 olduğu görülmektedir.

Adıyaman 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 543 kişi boşanmıştır.

Adıyaman 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1575

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 441165              

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 221126

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 220039  

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 191294

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 97629       

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 93665       

Adıyaman 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 90 kişidir.

Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?

Adıyaman 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 316112  Kadın : 310353  Toplam : 626465  Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.  

Adıyaman 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 216859  Kadın : 214899  Toplam : 431758  

Adıyaman 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 99253  Kadın : 95454  Toplam : 194707  

Adıyaman 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 314998  Kadın : 309515  Toplam : 624513  Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.  

Adıyaman 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 212011  Kadın : 209878  Toplam : 624513  

Adıyaman 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 102987  Kadın : 99637  Toplam : 202624  

Adıyaman 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 309551  Kadın : 305525  Toplam : 615076  Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.  

Adıyaman 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 207858  Kadın : 206167  Toplam : 414025  

Adıyaman 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 101693  Kadın : 99358  Toplam : 202624  

Adıyaman 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 307662  Kadın : 302822  Toplam : 610484  Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.  

Adıyaman 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203600  Kadın : 201102  Toplam : 404702  

Adıyaman 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 104062  Kadın : 101720  Toplam : 205782  

Adıyaman 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 303163  Kadın : 299611  Toplam : 602774  Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.  

Adıyaman 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 197776  Kadın : 195696  Toplam : 393472  

Adıyaman 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 105387  Kadın : 103915  Toplam : 209302  

 

 

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