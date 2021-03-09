Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adıyaman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adıyaman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman nüfusu geçen yıla göre 5994 kişi artarak 632 bin 459 kişi oldu ( 2019 yılında Adıyaman nüfusu 626465 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 755 erkek, 313 bin 704 kadın yaşamaktadır.

Adıyaman Alan kodu nedir?

Adıyaman ilinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.

Adıyaman yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Adıyaman ilinin yüz ölçümü 7337 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 45 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Adıyaman Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.

Adıyaman 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Adıyaman 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 632459

Adıyaman 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318755

Adıyaman 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 313704

Adıyaman 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 33

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,09 Kişidir.

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,88 olduğu görülmektedir.

Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,81 olduğu görülmektedir.

Adıyaman 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 543 kişi boşanmıştır.

Adıyaman 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1575

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 441165

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 221126

Adıyaman 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 220039

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 191294

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 97629

Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 93665

Adıyaman 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 90 kişidir.

Adıyaman 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 316112 Kadın : 310353 Toplam : 626465 Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.

Adıyaman 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 216859 Kadın : 214899 Toplam : 431758

Adıyaman 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 99253 Kadın : 95454 Toplam : 194707

Adıyaman 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 314998 Kadın : 309515 Toplam : 624513 Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.

Adıyaman 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 212011 Kadın : 209878 Toplam : 624513

Adıyaman 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 102987 Kadın : 99637 Toplam : 202624

Adıyaman 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 309551 Kadın : 305525 Toplam : 615076 Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.

Adıyaman 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 207858 Kadın : 206167 Toplam : 414025

Adıyaman 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 101693 Kadın : 99358 Toplam : 202624

Adıyaman 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 307662 Kadın : 302822 Toplam : 610484 Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.

Adıyaman 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 203600 Kadın : 201102 Toplam : 404702

Adıyaman 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 104062 Kadın : 101720 Toplam : 205782

Adıyaman 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 303163 Kadın : 299611 Toplam : 602774 Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.

Adıyaman 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 197776 Kadın : 195696 Toplam : 393472

Adıyaman 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 105387 Kadın : 103915 Toplam : 209302