Adıyaman Nüfusu 2020 - 2021 | Adıyaman Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Adıyaman nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Adıyaman nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Adıyaman ilinin nüfusunun 632 bin 459 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Adıyaman yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Adıyaman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adıyaman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Adıyaman Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adıyaman nüfusu geçen yıla göre 5994 kişi artarak 632 bin 459 kişi oldu ( 2019 yılında Adıyaman nüfusu 626465 kişiydi ) . İstanbul ilinde 318 bin 755 erkek, 313 bin 704 kadın yaşamaktadır.
Adıyaman Alan kodu nedir?
Adıyaman ilinin telefon alan kodu 0 416 şeklinde başlamaktadır.
Adıyaman yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Adıyaman ilinin yüz ölçümü 7337 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 45 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Adıyaman Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adıyaman ilinin plaka kodu 2 olarak belirlenmiştir.
Adıyaman 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Adıyaman 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 632459
Adıyaman 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 318755
Adıyaman 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 313704
Adıyaman 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 33
Adıyaman 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 4,09 Kişidir.
Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,88 olduğu görülmektedir.
Adıyaman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,81 olduğu görülmektedir.
Adıyaman 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 543 kişi boşanmıştır.
Adıyaman 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1575
Adıyaman 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 441165
Adıyaman 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 221126
Adıyaman 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 220039
Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 191294
Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 97629
Adıyaman 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 93665
Adıyaman 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 90 kişidir.
Adıyaman 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 316112 Kadın : 310353 Toplam : 626465 Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.
Adıyaman 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 216859 Kadın : 214899 Toplam : 431758
Adıyaman 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 99253 Kadın : 95454 Toplam : 194707
Adıyaman 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 314998 Kadın : 309515 Toplam : 624513 Nüfus yoğunluğu : 89 kişidir.
Adıyaman 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 212011 Kadın : 209878 Toplam : 624513
Adıyaman 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 102987 Kadın : 99637 Toplam : 202624
Adıyaman 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 309551 Kadın : 305525 Toplam : 615076 Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.
Adıyaman 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 207858 Kadın : 206167 Toplam : 414025
Adıyaman 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 101693 Kadın : 99358 Toplam : 202624
Adıyaman 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 307662 Kadın : 302822 Toplam : 610484 Nüfus yoğunluğu : 87 kişidir.
Adıyaman 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 203600 Kadın : 201102 Toplam : 404702
Adıyaman 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 104062 Kadın : 101720 Toplam : 205782
Adıyaman 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 303163 Kadın : 299611 Toplam : 602774 Nüfus yoğunluğu : 86 kişidir.
Adıyaman 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 197776 Kadın : 195696 Toplam : 393472
Adıyaman 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 105387 Kadın : 103915 Toplam : 209302