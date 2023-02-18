Aleksa Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Radonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Radonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Radonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Radonjic 24 Ekim 2005 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Radonjic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Radonjic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Radonjic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Radonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Radonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksa Radonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Radonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Radonjic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.