Luka Borovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Borovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Borovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Borovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Borovic 16 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Borovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Borovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Borovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Borovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Borovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Borovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Borovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2020 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U17

22 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis U19

Luka Borovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Borovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Borovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U15 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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