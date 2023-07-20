Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti

Ağrı'da hafif ticari aracın içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti

Ağrı'da hafif ticari aracın içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

UZUN SÜREN UĞRAŞIN SONUNDA YILANI ÇIKARMAYI BAŞARDILAR

Ağrı'da 09 AV 149 plakalı hafif ticari aracın sahibi, aracına binmek istediği sırada yılanla karşılaştı. Aracın içine gizlenen yılan gözden kaybolunca ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde çalışmaya başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipler, daha sonra yılanı aracın içinden çıkarmayı başardı.

Aracın içine giren yılan korkuttu! Araç sahibi itfaiyeyi seferber etti

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KAYNAK: İHA

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